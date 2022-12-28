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«Марсель» выбыл из борьбы за Малиновского

Дата публикации: 28-12-2022

«Марсель» вышел из борьбы за украинского полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского, о чем сообщает «Tuttomercatoweb».

Бергамасков не устроило предложение от французского клуба. Также «Марсель» предлагал летом обменять Малиновского на Дженгиза Ундера, но получил отказ.

Недавно стало известно, что «Аталанта» активировала возможность продления контракта Малиновского до 2024 года. При этом футболист собирался обсудить свое будущее в команде с Джан Пьеро Гасперини.

Ранее «Тоттенхэм» остановил переговоры с «черно-синими» по трансферу украинца. За переход этой зимой лондонский клуб собирался заплатить 16-18 миллионов евро.

При этом в список претендентов на хавбека добавился «Вест Хэм». Главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес уже провел беседу с Малиновским.

В нынешнем сезоне 29-летний Руслан сыграл за «Аталанту» 14 матчей, в которых забил один гол и отметился двумя ассистами.

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