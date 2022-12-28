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«Бавария» планирует продлить контракты с Дэвисом и Мусиалой

Дата публикации: 28-12-2022

«Бавария» планирует продлить соглашения с двумя игроками.

Руководство мюнхенского клуба считает неприкасаемыми защитника Альфонсо Дэвиса и хавбека Джамала Мусиалу. «Красные» в ближайшее время предложат обоим футболистам новые соглашения.

Действующий контракт Дэвиса рассчитан до 2025 года, при этом недавно канадцем интересовался мадридский «Реал». Соглашение Мусиалы с мюнхенцами действует до лета 2026 года.

В текущем сезоне Дэвис забил один гол и отдал четыре ассиста в 19 матчах за клуб. У Мусиалы – 22 встречи, в которых он отметился 12 забитыми мячами и 10 результативными пасами.

Команда Юлиана Нагельсманна – лидер турнирной таблицы Бундеслиги.

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