Официально: Гакпо перешел в «Ливерпуль»

Дата публикации: 28-12-2022

«Ливерпуль» представил своего новичка Коди Гакпо. 23-летний нидерландский вингер перешел в английский клуб из ПСВ. В составе «мерсисайдцев» он будет выступать под 18-м номером.



Ранее в СМИ была информация, что «красные» заплатили за талантливого игрока от 37 до 44 миллионов фунтов (примерно 42-50 млн евро). Официально стороны цену пока не объявляли.



«Не сомневаюсь, что сделал правильный выбор. Попытаться показать все, на что я способен. Хочу помочь команде добиться еще больших успехов.



В «Ливерпуле» есть все условия для моего дальнейшего развития. Тут много сильных игроков, у которых я могу многому научиться», – приводит слова Гакпо официальный английского гранда.



В этом сезоне Гакпо провел за ПСВ 24 матча, забил 13 голов и отдал 17 голевых передач. Портал «Transfermarkt» оценивает звезду минувшего чемпионата мира в 60 000 000 евро.