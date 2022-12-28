02:28 ()
Свернуть список

«Эвертон» рассматривает вариант с арендой Эланги

Дата публикации: 28-12-2022

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони Эланга может сменить клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает британский таблоид «Daily Mail».

По информации источника, услугами 20-летнего шведа интересуется «Эвертон», готовый арендовать футболиста до конца текущей кампании.

Отмечается, что «ириски» были вынуждены отказаться от своих ранее намеченных целей из-за высокой конкуренции от других клубов. Речь о форварде «Аякса» Мохамеде Кудусе и вингере «Шахтера» Михаиле Мудрике.

Помимо них в шорт-листе ливерпульского клуба был нападающий «Челси» Армандо Броя, получивший тяжелую травму в товарищеском матче против «Астон Виллы».

По ходу сезона 2022/23 Эланга был задействован наставником «красных дьяволов» Эриком тен Хагом в 15 матчах во всех турнирах, в которых швед провел на поле лишь 497 минут.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close