Нюбель не вернется в «Баварию» посреди сезона

Дата публикации: 28-12-2022

Чемпионы Германии продолжают искать другого кандидата взамен травмированному Нойеру.



Вратарь «Баварии» Александр Нюбель продолжит выступать в составе «Монако» и не сможет досрочно вернуться в немецкий клуб. Об этом стало известно «L'Equipe».



Источник утверждает, что переговоры между двумя клубами по досрочному возвращению 26-летнего немца были остановлены.



«Монако» отказалось отпускать кипера, поскольку не хочет в кратчайшие сроки искать замену Нюбелю. К тому же сам футболист назвал условие своего возвращения на «Альянц Арену» – это предоставление постоянной игровой практики, даже после восстановления Нойера, что естественно не устроило «Баварию».



36-летний капитан мюнхенцев сломал ногу, катаясь на горных лыжах во время отпуска, и выбыл до конца сезона.