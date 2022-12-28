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Нюбель не вернется в «Баварию» посреди сезона

Дата публикации: 28-12-2022

Чемпионы Германии продолжают искать другого кандидата взамен травмированному Нойеру.

Вратарь «Баварии» Александр Нюбель продолжит выступать в составе «Монако» и не сможет досрочно вернуться в немецкий клуб. Об этом стало известно «L'Equipe».

Источник утверждает, что переговоры между двумя клубами по досрочному возвращению 26-летнего немца были остановлены.

«Монако» отказалось отпускать кипера, поскольку не хочет в кратчайшие сроки искать замену Нюбелю. К тому же сам футболист назвал условие своего возвращения на «Альянц Арену» – это предоставление постоянной игровой практики, даже после восстановления Нойера, что естественно не устроило «Баварию».

36-летний капитан мюнхенцев сломал ногу, катаясь на горных лыжах во время отпуска, и выбыл до конца сезона.

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