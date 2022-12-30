1xBet разыгрывает €100 000 на турнире “Рождественская вселенная”

Дата публикации: 30-12-2022

Перед зимними праздниками люди полны надежд, планов и амбиций. И букмекер с мировым именем 1xBet решил помочь вам начать 2023 год на мажорной ноте: достаточно победить в турнире “Рождественская вселенная” и выиграть часть призового фонда в €100 000.

Чтобы побороться за денежные призы, нужно:

Авторизоваться или зарегистрироваться на сайте/в приложении 1xBet Зайти в личный кабинет и дать согласие на участие в акциях Нажать на кнопку “Участвовать” на странице промо Играть в любимые слоты и ставить от €1





За каждую такую ставку участники получают по 1 баллу. Чем больше набранных баллов, тем солиднее денежные призы, на которые вы сможете претендовать. Подробнее — на странице промо. Турнир “Рождественская вселенная” пройдет с 20 декабря 2022 года по 20 января 2023 года. Победителями станут почти 350 пользователей, а главный счастливчик — богаче на €25 000.

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