«Реал» готов вступить в борьбу за Гвардиола только при продаже по рыночной цене

Дата публикации: 29-12-2022

Фабрицио Романо сообщил в соцсети об интересе «Реала» к Йошко Гвардиолу. Инсайдер подчеркнул, что мадридцы хотели бы заполучить защитника «Лейпцига». Однако в борьбу за него «сливочные» вступят только при условии, что немецкая команда согласится продать своего игрока по рыночной стоимости, и она устроит руководство «Реала».



Гвардиол выступает за «РБ Лейпциг» с июля 2021 года. С начала сезона на его счету 19 игр за «быков» (1 гол). Контракт с центрдефом истекает летом 2027 года. Рыночный ценник на хорвата равняется 75 млн евро («Transfermarkt»).



На ЧМ в Катаре 20-летний футболист провел 7 матчей без замен и помог своей национальной сборной завоевать бронзовые медали.



Ранее СМИ писали, что интерес к Гвардиолу проявляет «Челси».