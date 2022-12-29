«Ювентус» хочет подписать аргентинца Мак Аллистера

Дата публикации: 29-12-2022

По данным «La Gazzetta dello Sport», этой зимой Алексис Мак Аллистер может перебраться из «Брайтона» в «Ювентус».



Туринцы ищут игрока в среднюю линию и рассматривают аргентинца в качестве основного кандидата на усиление. Если подписать Мак Аллистера не удастся, то «бьянконери» попробуют выкупить контракт Милинковича-Савича, принадлежащего «Лацио».



«Брайтон», для которого 24-летний хавбек является основным игроком, не планирует расставаться с ним. Продать аргентинца клуб согласится лишь при наличии выгодного предложения.



В текущем сезоне в активе Мак Аллистера 14 игр в АПЛ (5 забитых мячей). С «Брайтоном» он связан контрактом до июня 2025 года. Полузащитник является действующим чемпионом мира в составе сборной Аргентины.