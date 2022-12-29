04:29 ()
Свернуть список

«Ювентус» хочет подписать аргентинца Мак Аллистера

Дата публикации: 29-12-2022

По данным «La Gazzetta dello Sport», этой зимой Алексис Мак Аллистер может перебраться из «Брайтона» в «Ювентус».

Туринцы ищут игрока в среднюю линию и рассматривают аргентинца в качестве основного кандидата на усиление. Если подписать Мак Аллистера не удастся, то «бьянконери» попробуют выкупить контракт Милинковича-Савича, принадлежащего «Лацио».

«Брайтон», для которого 24-летний хавбек является основным игроком, не планирует расставаться с ним. Продать аргентинца клуб согласится лишь при наличии выгодного предложения.

В текущем сезоне в активе Мак Аллистера 14 игр в АПЛ (5 забитых мячей). С «Брайтоном» он связан контрактом до июня 2025 года. Полузащитник является действующим чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close