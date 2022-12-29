«Бенфика» назвала цену за лучшего молодого футболиста ЧМ

Дата публикации: 29-12-2022

В планы «Бенфики» не входит продажа Энцо Фернандеса в ближайшее трансферное окно. Однако португальцы согласны рассмотреть предложения по хавбеку с размером компенсации не меньше 120 млн евро. Об этом сообщил Руй Кошта, занимающий должность президента клуба.



«У нас нет желания расставаться с Фернандесом в январе, но, если появится предложение в 120 млн евро, мы согласны отпустить его», - цитирует Кошту ресурс «Goal».



Фернандес интересен «Ливерпулю», «Реалу», «Ман Юнайтед» и «Челси».



«Бенфика» подписала 21-летнего футболиста минувшим летом. Его трансфер обошелся «орлам» в 12 000 000 евро. На мундиале в Катаре Фернандес отметился 1 голом и 1 ассистом в 7 матчах за аргентинскую сборную, а также стал лучшим молодым игроком турнира.