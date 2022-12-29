Агент подтвердил интерес «Спартака» к защитнику сборной Марокко

Дата публикации: 29-12-2022

Андреа Д'Амико, работающий с Джавадом Эль-Ямиком, сообщил, что футболист может переехать в Россию. Агент также назвал клуб, интересующийся его клиентом.



«Подтверждаю, «Спартак» хочет оформить трансфер Эль-Ямика», - публикует слова Д'Амико «Sport24».



Ранее ряд источников сообщали о возможном переходе марокканца в «Локомотив», но его агент опроверг данную информацию.



«Эль-Ямика точно не будет в «Локомотиве». У нас состоялся разговором с клубом, но его предложение нас не заинтересовало», - сообщил Д'Амико изданию «СЭ».



Эль-Ямик связан контрактом с «Вальядолидом» до середины 2024 года. В сезоне 22/23 защитник провел 8 встреч в Ла Лиге (без результативных действий).



Стоимость марокканца равняется 1,2 млн евро (по версии «Transfermarkt»).