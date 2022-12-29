«Краснодар» хочет подписать вингера греческого «Ариса»

Дата публикации: 29-12-2022

Состав «Краснодара» может пополнить Даниэль Мансини. Информацией поделился ресурс «Sport24».



Представители «быков» уже направили предложение «Арису» (Салоники), которому принадлежит футболист. За 26-летнего вингера краснодарцы готовы заплатить 2,5 млн евро. Для самого аргентинца клуб подготовил контракт с годовой зарплатой в 1 млн евро.



«Арис» склоняется к тому, чтобы продать игрока, но сам Мансини отрицательно относится к возможности продолжения карьеры в РПЛ. Футболист надеется, что получит предложение от другой команды.



В текущем сезоне на счету Даниэля 16 игр (3 забитых мяча, 4 ассиста). Контракт Мансини с клубом действует до лета 2024 года. Transfermarkt.de оценивает аргентинца в 2,5 млн евро.