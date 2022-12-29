«Арсенал» сделал запрос насчет аренды Фелиша

Дата публикации: 29-12-2022

«Арсенал» направил «Атлетико» предложение по аренде Жоау Фелиша, пишет «Daily Mail».



«Пушкари», ведущие борьбу за чемпионство в АПЛ, после тяжелой травмы Габриэля Жезуса нуждаются в усилении линии атаки. Трансфер португальца позволит закрыть проблемную позицию.



Микель Артета, возглавляющий лондонцев, надеется, что зимой клуб активно поработает на трансферном рынке.



Ранее руководство «Атлетико» заявило о готовности отпустить Фелиша в январе. «Матрасники» хотят получить за полгода аренды португальца 9 млн евро, а также полное возмещение затрат по зарплате футболиста.



Интерес к Фелишу проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Однако английские гранды считают цену за трансфер Жоау завышенной.