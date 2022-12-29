Умер легендарный бразильский футболист Пеле

Дата публикации: 29-12-2022

На 83-м году жизни скончался легендарный бразильский футболист, «Король футбола» – Пеле.



В конце ноября сообщалось об экстренной госпитализации Пеле в одну из больниц Бразилии. Причиной приезда бразильца в медучреждение стали отеки и проблемы с сердцем.



Сообщалось, что организм Пеле больше не реагирует на химиотерапию, которую он проходил с сентября 2021 года. Бразильцу оказывали паллиативную помощь, чтобы уменьшить боль и одышку.



После матча с Южной Кореей в 1/8 финала ЧМ-2022 игроки сборной Бразилии поддержали Пеле, сделав совместное фото с баннером, посвященным «Королю футбола».



Прошлой осенью Пеле перенес операцию по удалению опухоли в правой кишке. В начале 2022 года врачи обнаружили у него метастазы в кишечнике, легких и печени. В феврале он две недели лежал в больнице из-за инфекции мочевыводящих путей.



Пеле трижды выигрывал чемпионат мира в составе сборной Бразилии (1958, 1962, 1970). Он выступал за такие клубы как «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Команда из Сан-Паулу внесла изменения в клубную эмблему, добавив в нее корону как дань уважения Пеле.