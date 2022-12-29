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Коутиньо опроверг информацию о переходе в «Коринтианс»

Дата публикации: 29-12-2022

Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо опроверг информацию о возможном уходе из бирмингемского клуба и переходе в «Коринтианс».

«В последнее время в прессе было полно лживых новостей с моим именем. Хочу сделать уточнение, что у меня не было никаких просьб и разговоров на тему ухода из клуба. Я счастлив быть частью «Астон Виллы»», - написал футболист в соцсетях.

Ранее сообщалось, что 30-летний Коутиньо хочет покинуть английский клуб из-за плохих отношений с главным тренером команды Унаи Эмери. Из-за травмы бедра бразилец пропустил чемпионат мира в Катаре.

Филиппе перешел в «Астон Виллу» летом из «Барселоны». С тех пор он сыграл 13 матчей за бирмингемцев, не отметившись результативными действиями.

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