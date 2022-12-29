«Аль-Наср» планирует пригласить в клуб Рамоса

Дата публикации: 29-12-2022

«Аль-Наср» заинтересован в приобретении защитника «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамоса.



Саудовский клуб настроен предложить игроку контракт с нового сезона. Действующий договор Рамоса с парижанами рассчитан до лета 2023 года.



Ранее сообщалось об интересе «Аль-Насра» к хавбеку «Челси» Н’Голо Канте. Также клуб из Саудовской Аравии намеревается подписать португальского форварда Криштиану Роналду.



В текущем сезоне на счету 36-летнего Рамоса один гол и один ассист в 21 встрече за «ПСЖ» во всех турнирах.



После девяти сыгранных матчей «Аль-Наср» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «ПСЖ» – лидер Лиги 1.