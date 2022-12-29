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Жиру согласовал новый контракт с «Миланом»

Дата публикации: 29-12-2022

Центрфорвард «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру согласовал новый контракт с действующим чемпионом Италии.

По данным журналиста Фабрицио Романо, официально сделка будет оформлена в ближайшие недели, стороны уже достигли устного согласия. Действующий трудовой договор Оливье с «россонери» истекает в середине 2023 года.

В текущем сезоне французский бомбардир сыграл в составе «Милана» 19 матчей во всех турнирах. На его счету 9 голов и 5 ассистов.

На ЧМ-2022 нападающий стал автором 4 забитых мячей в 4 встречах. Жиру был признан лучшим игроком матча против Англии (2:1) в 1/4 финала.

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. 4 января команда Стефано Пиоли едет в гости к «Салернитане».

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