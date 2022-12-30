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Энцо Фернандес согласился на переход в «Челси»

Дата публикации: 30-12-2022

В «Twitter» Фабрицио Романо появилась информация, что Энцо Фернандес согласился на трансфер в «Челси».

Инсайдер подчеркнул, что переговоры между «Бенфикой» и «Челси» по переходу аргентинца уже стартовали. «Аристократы» не планируют выплачивать отступные за хавбека в размере 120 млн евро. Клуб готовит для португальцев выгодное предложение, которое должно заинтересовать их.

Ранее сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны «МЮ» и «Ливерпуля», но запросов по игроку «Бенфика» от них не получала.

В нынешнем сезоне на счету Фернандеса 24 встречи за лиссабонскую команду (3 забитых мяча, 5 ассистов). Его контракт с «орлами» рассчитан до июня 2027 года.

Рыночная стоимость действующего чемпиона мира составляет 55 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

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