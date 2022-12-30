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Жоржиньо хочет вернуться в «Наполи» – для этого нужно снизить зарплату в 2 раза

Дата публикации: 30-12-2022

«La Repubblica» утверждает, что Жоржиньо после истечения соглашения с «Челси» намерен вернуться в «Наполи». Покинуть Лондон полузащитник может уже летом, поскольку его контракт заканчивается в конце сезона. На место Жоржиньо «аристократы» планируют купить Энцо Фернандеса из «Бенфики».

Среди претендентов на хавбека также значатся «Ньюкасл» и «Барселона», которые уже начали переговоры с его агентом. Каталонцы видят в Жоржиньо альтернативу Бускетсу, а «сороки» хотят сделать его основополагающим игроком команды.

Сам 31-летний бразильский исполнитель надеется получить предложение от «Наполи». Однако для неаполитанцев его зарплата является слишком большой. Ради перехода Жоржиньо необходимо будет согласиться на ее снижение в 2 раза.

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