Жоржиньо хочет вернуться в «Наполи» – для этого нужно снизить зарплату в 2 раза

Дата публикации: 30-12-2022

«La Repubblica» утверждает, что Жоржиньо после истечения соглашения с «Челси» намерен вернуться в «Наполи». Покинуть Лондон полузащитник может уже летом, поскольку его контракт заканчивается в конце сезона. На место Жоржиньо «аристократы» планируют купить Энцо Фернандеса из «Бенфики».



Среди претендентов на хавбека также значатся «Ньюкасл» и «Барселона», которые уже начали переговоры с его агентом. Каталонцы видят в Жоржиньо альтернативу Бускетсу, а «сороки» хотят сделать его основополагающим игроком команды.



Сам 31-летний бразильский исполнитель надеется получить предложение от «Наполи». Однако для неаполитанцев его зарплата является слишком большой. Ради перехода Жоржиньо необходимо будет согласиться на ее снижение в 2 раза.