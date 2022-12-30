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«Локомотив» объявил о трансфере Лантратова

Дата публикации: 30-12-2022

«Локомотив» усилил вратарскую позицию. Новичком «железнодорожников» стал Илья Лантратов. О переходе игрока клуб сообщил в креативном видеоролике, который появился в соцсети команды.

С «Локомотивом» Лантратов подписал соглашение сроком на 3,5 года. В новой команде кипер взял себе 22-й номер.

Сезон 22/23 Илья начинал в «Химках». За подмосковный клуб Лантратов провел 14 встреч (3 «сухих» матча). Его соглашение с «красно-черными» заканчивалось в середине 2025 года. Рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет 1,8 млн евро (по версии портала Transfermarkt.de).

Ранее ряд источников сообщали, что «Локомотив» заплатит «Химкам» за Лантратова минимальную компенсацию. Также подмосковная команда сможет получить процент от последующей продажи вратаря.

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