Официально: Роналду стал игроком «Аль-Насра»

Дата публикации: 30-12-2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду официально стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии.



Ранее сообщалось, что соглашение 37-летнего футболиста оформлено до лета 2025 года. Роналду будет зарабатывать минимум 75 миллионов евро в год. Помимо основной зарплаты, доход именитого португальца может удвоиться за счет продажи имиджевых прав.



Ожидается, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» после истечения контракта также будет работать в качестве амбассадора Саудовской Аравии, если заявка страны победит в отборе на проведение чемпионата мира-2030.



В конце ноября Роналду по обоюдному согласию прекратил сотрудничество с «МЮ». Главной причиной ухода игрока стало скандальное интервью знаменитому британскому журналисту Пирсу Моргану.



После десяти сыгранных матчей «Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. В следующем матче клуб из Эр-Рияда сыграет с «Аль-Халиджем» 31 декабря.