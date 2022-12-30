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Официально: Роналду стал игроком «Аль-Насра»

Дата публикации: 30-12-2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду официально стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что соглашение 37-летнего футболиста оформлено до лета 2025 года. Роналду будет зарабатывать минимум 75 миллионов евро в год. Помимо основной зарплаты, доход именитого португальца может удвоиться за счет продажи имиджевых прав.

Ожидается, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» после истечения контракта также будет работать в качестве амбассадора Саудовской Аравии, если заявка страны победит в отборе на проведение чемпионата мира-2030.

В конце ноября Роналду по обоюдному согласию прекратил сотрудничество с «МЮ». Главной причиной ухода игрока стало скандальное интервью знаменитому британскому журналисту Пирсу Моргану.

После десяти сыгранных матчей «Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. В следующем матче клуб из Эр-Рияда сыграет с «Аль-Халиджем» 31 декабря.

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