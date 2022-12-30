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Малиновский хочет перейти в «Тоттенхэм»

Дата публикации: 30-12-2022

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский желает перейти в «Тоттенхэм Хотспур».

«Шпоры» вели переговоры с бергамасками, но остановили их в начале декабря. За трансфер этой зимой лондонский клуб собирался заплатить 16-18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29-летний украинец сыграл 14 матчей, в которых забил один гол и отметился двумя результативными передачами. Руслан забил в последнем контрольном поединке с «Кремой».

«Черно-синие» занимают шестое место в Серии А, проиграв три последних поединка. В следующем матче чемпионата Италии команда Джан Пьеро Гасперини сыграет на выезде со «Специей» 4 января.

«Тоттенхэм» в крайней встрече вырвал ничью у «Брентфорда», и занимает четвертое место в АПЛ. Уже 1 января «шпоры» примут «Астон Виллу».

Источник – журналист Фабрицио Романо.

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