Малиновский хочет перейти в «Тоттенхэм»
Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский желает перейти в «Тоттенхэм Хотспур».
«Шпоры» вели переговоры с бергамасками, но остановили их в начале декабря. За трансфер этой зимой лондонский клуб собирался заплатить 16-18 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 29-летний украинец сыграл 14 матчей, в которых забил один гол и отметился двумя результативными передачами. Руслан забил в последнем контрольном поединке с «Кремой».
«Черно-синие» занимают шестое место в Серии А, проиграв три последних поединка. В следующем матче чемпионата Италии команда Джан Пьеро Гасперини сыграет на выезде со «Специей» 4 января.
«Тоттенхэм» в крайней встрече вырвал ничью у «Брентфорда», и занимает четвертое место в АПЛ. Уже 1 января «шпоры» примут «Астон Виллу».
Источник – журналист Фабрицио Романо.