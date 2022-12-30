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«Ювентус» остался на три матча без Влаховича

Дата публикации: 30-12-2022

Топовое чемпионаты возвращаются после чемпионата мира. Серия А, которая начнет свои поединки вначале января, не станет исключением.

Свои проблемы испытывает туринский «Ювентус». «La Gazzetta dello Sport» передает, что главный форвард команды Душан Влахович пропустит как минимум три ближайших матча.

В клубе понимали, что серб вряд ли успеет восстановится к первым играм января, однако надеялись, что он сыграет против лидера первенства «Наполи». Однако, как утверждает источник, Влахович, забивший в этой кампании девять голов, точно не сыграет 13-го января.

Напомним, что на паузу, вызванную матчами чемпионата мира, «Ювентус» ушел на третьем месте. Отставание «бьянконери» от «Наполи» составляет 10 баллов.

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