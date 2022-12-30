Будущее Дешама в сборной Франции решится в январе
О будущем главного тренера сборной Франции Дидье Дешама будет объявлено в начале января. Это стало известно сегодня, после встречи коуча с президентом Федерации футбола Франции Ноэлем Ле Гре.
По информации «Le Parisien», о продлении контракта с Дешамом могут объявить 7 января, когда в Париже состоится заседание федерации.
Ранее Ле Гре заявил, что 54-летний специалист может продлить контракт и остаться во главе сборной.
Сообщалось, что Дешам хочет поработать с этой командой на Евро-2024, потому что видит в ней чемпионский потенциал. Однако окружение тренера не советует ему оставаться во главе «трёхцветных».
Также была информация, что главным тренером сборной Франции после чемпионата мира в Катаре станет Зинедин Зидан.
Напомним, Франция проиграла в финале мундиаля Аргентине в серии пенальти.