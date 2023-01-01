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«Атлетико» хочет подписать лидера «Ман Сити»

Дата публикации: 01-01-2023

«Атлетико» нацелился на Кевина Де Брейне, пишет издание «Todo Fichajes».

Сообщается, что за хавбека «Манчестер Сити» мадридцы готовы отдать свыше 80 млн евро. Трансфер, вероятнее всего, может состояться летом 2023 года. Комментариев со стороны «горожан» относительно продажи бельгийца пока не поступало.

За английский гранд Де Брейне выступает с 2015 года. В текущем сезоне полузащитник провел 22 игры (3 гола, 15 результативных пасов). Его контракт с командой Хосепа Гвардиолы действует до лета 2025 года. Transfermarkt.de оценивает Кевина в 80 000 000 евро.

После провала сборной Бельгии на ЧМ-2022 в Катаре многие болельщики обвинили в случившемся Де Брейне, который критиковал партнеров и тренерский штаб национальной команды.

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