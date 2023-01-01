Абаскаль попросил «Спартак» купить защитника «Бенфики»

Дата публикации: 01-01-2023

Гильермо Абаскаль хочет видеть в «Спартаке» защитника «Бенфики» (источник – «Metaratings»). Речь идет о Томаше Тавареше, с которым испанский наставник «красно-белых» уже работал в «Базеле». В сезоне 2021/2022 португалец находился в аренде в швейцарском клубе.



Тавареш воспитывался в системе «Бенфики». Его дебют за лиссабонскую команду состоялся в 2019 году. Фулбека трижды отдавали в аренду. В нынешнем сезоне Томаш еще не появлялся на поле из-за серьезного повреждения колена.



Трудовые отношения 21-летнего футболиста с «орлами» действуют до середины 2024 года. Ценник на него составляет 2 млн евро («Transfermarkt»).



В активе Тавареша 9 игр за сборную Португалии U19 (без результативных действий).