«Челси» согласовал покупку Бадиашиле

Дата публикации: 01-01-2023

«Челси» договорился с «Монако» по трансферу Бенуа Бадиашиле. За 21-летнего защитника «монегасков» лондонцы заплатят порядка 37-38 млн евро. Информацию опубликовало издание «The Athletic».



Условия личного контракта с Бадиашиле также согласованы. В скором времени француз пройдет медосмотр для «аристократов».



Несмотря на юный возраст, на счету Бенуа уже 135 встреч в футболке «Монако» и 2 игры за французскую сборную. В текущем сезоне он отметился 2 забитыми мячами в 11 матчах Лиги 1. Контракт француза с «монегасками» был рассчитан до июня 2024 года.



Ранее сообщалось об интересе «Челси» к другим защитникам, среди которых Пьеро Инкапье, выступающий за «Байер», Йошко Гвардиол из «Лейпцига» и Эван Ндика, принадлежащий «Айнтрахту».