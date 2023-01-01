«Манчестер Сити» может подписать Рафинью из «Барселоны»

Дата публикации: 01-01-2023

По данным «Todo Fichajes», «Манчестер Сити» заинтересовался вингером «Барселоны» Рафиньей.



Хави, возглавляющий каталонцев, не рассчитывает на бразильца, который перебрался в стан «сине-гранатовых» минувшим летом. Трансфер обошелся клубу в 58 млн евро. В связи с этим в ближайшее время футболист может покинуть команду.



Среди претендентов на Рафинью значатся «Челси» и «Ман Сити». Однако именно «горожане» считаются фаворитами в споре за 26-летнего бразильца. Сам трансфер может быть оформлен в виде обмена, поскольку каталонцы заинтересованы в подписании Жоау Канселу или Бернарду Силвы.



В сезоне 22/23 в активе Рафиньи 19 встреч за «блаугранас» (2 забитых мяча, 4 ассиста). Контракт игрока с «Барселоной» истекает летом 2027 года.