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Алекс Сандро покинет «Ювентус» в июне. Клуб не будет продлевать с ним контракт

Дата публикации: 01-01-2023

«Ювентус» намерен завершить сотрудничество с Алексом Сандро. Информацию в соцсети разместил Фабрицио Романо.

Журналист рассказал, что туринцы не планируют продлевать контракт с бразильцем, поэтому по окончании сезона он покинет команду в ранге свободного агента. Стороны не ведут переговоров по пролонгации соглашения. При этом для «Юве» доступна опция, позволяющая сохранить защитника еще на сезон, но в клубе пока не планируют ей воспользоваться.

В текущем сезоне на счету Сандро 17 встреч за «бьянконери», в которых он отметился 1 результативной передачей. За «Ювентус» футболист выступает с августа 2015 года.

За сборную Бразилии защитник провел 40 игр (2 забитых мяча).

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