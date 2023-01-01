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«ПСЖ» нацелился на Осимхена

Дата публикации: 01-01-2023

«Le10Sport» информирует, что Виктор Осимхен может пойти на повышение. Форвардом «Наполи» интересуется «ПСЖ». Неаполитанцы, для которых нигериец является одним из ключевых игроков, намерены получить за него не менее 100 млн евро.

«Наполи» выкупил права на Осимхена у «Лилля» за 75 млн евро. Переход нападающего в итальянскую команду состоялся осенью 2020 года. Нигериец заключил с «партенопейцами» соглашение до июня 2025 года.

В текущем сезоне на счету 24-летнего футболиста 14 поединков, в которых он отметился 10 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Рыночный ценник на бомбардира составляет 70 000 000 евро (по данным «Transfermarkt»).

В активе Осимхена 15 голов в 23 матчах за сборную Нигерии.

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