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Лукаку планирует остаться в «Интере»

Дата публикации: 01-01-2023

Форвард Ромелу Лукаку заявил о желании продолжить карьеру в «Интере».

«Да, я очень хочу остаться в «Интере», потому что я люблю этот клуб. Будем общаться с «Челси», чтобы найти решение, которое устроит все стороны», - приводит слова бельгийца журналист Фабрицио Романо.

В 2021-м нападающий перешел из «Интера» в «Челси» за 115 миллионов евро. Минувшим летом «нерадзурри» арендовали Ромелу у лондонского клуба.

При этом «Интер» заплатил «синим» 8 млн евро за текущую аренду, а следующая может обойтись в 10 миллионов. Эта сумма уменьшится, если в сделку будет включено право выкупа.

По ходу сезона 22/23 Лукаку провел всего 5 матчей за клуб из Милана (2 гола и 1 ассист). Часть сезона бельгиец пропустил из-за мышечных травм.

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