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«Севилья» арендовала у «Ренна» защитника Баде

Дата публикации: 01-01-2023

Испанская «Севилья» объявила об аренде центрального защитника «Ренна» Лоика Баде.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте «нервионцев», соглашение рассчитано до конца сезона. При этом «красно-белые» имеют опцию полноценного выкупа контракта по итогам сезона 2022/23.

«Transfermarkt» оценивает француза в 10 000 000 евро.

Баде первую часть сезона провел в аренде в составе «Ноттингем Форест», однако 22-летний футболист так и не сыграл ни одного матча в английской Премьер-лиге.

«Севилья» занимает в Ла Лиге 18-е место. 4 января подопечные Хорхе Сампаоли сыграют в Кубке Короля с «Линаресом», а 8 января примут в чемпионате Испании «Хетафе».

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