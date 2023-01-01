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«Лидс» достиг договоренности по трансферу защитника «Зальцбурга»

Дата публикации: 01-01-2023

«Лидс Юнайтед» в ближайшее время пополнится центрдефом «Ред Булл Зальцбург» Максимилианом Вебером. Клубы готовят документы для подписания. Об этом информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Ожидается, что финальная сумма перехода превысит 12 000 000 евро. Ранее сообщалось, что «Зальцбург» может получить за своего капитана € 11 млн евро сразу, а еще 5 миллионов в виде последующих бонусных отчислений.

Вебер перешел в стан австрийского топ-клуба из «Севильи» в 2019 году за 10,5 млн евро. В нынешнем сезоне 24-летний защитник провел 21 матч за «быков» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.

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