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«Тоттенхэм» согласовал переход защитника «Спортинга»

Дата публикации: 01-01-2023

«Тоттенхэм» (Лондон) близок к подписанию испанского правого защитника Педро Порро.

По информации издания «Daily Star», команда Антонио Конте заплатит лиссабонскому «Спортингу» 35 миллионов фунтов стерлингов (почти 40 млн евро) за 23-летнего игрока. Закрытие сделки намечено на конец следующей недели.

Первым клубом Порро на профессиональном уровне была испанская «Жирона» (2017-2019). В 2019-м году Педро стал игроком «Манчестер Сити». В июле 2022 года его контракт выкупил «Спортинг». Сумма трансфера составила 8,5 млн евро.

В текущем сезоне испанец отыграл за португальский клуб 21 матч во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 10 ассистов.

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