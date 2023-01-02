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Роналду сможет перейти в «Ньюкасл», если «сороки» квалифицируются в ЛЧ

Дата публикации: 02-01-2023

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду имеет возможность летом присоединиться к «Ньюкаслу» на правах аренды.

Как пишет «Marca», в контракте португальца есть пункт о переходе, если «сороки» квалифицируются в Лигу чемпионов. Собственники «Ньюкасла» — консорциум, который принадлежит правительству Саудовской Аравии. При подписании контракта «Аль-Наср» использовал такую возможность для привлечения звездного игрока.

Роналду в понедельник вечером должен прилететь в Эр-Рияд. В течение следующего дня он пройдет медосмотр, после чего состоится официальная презентация Криштиану в новом клубе.

О переходе Роналду 37-летнего футболиста в клуб из Саудовской Аравии стало известно в конце декабря. Сообщалось, что соглашение португальца будет действовать до лета 2025 года. В новой команде Криштиану будет зарабатывать минимум 75 млн евро в год. Помимо основной зарплаты, доход игрока может удвоиться за счет продажи имиджевых прав.

«Аль-Наср» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, опережая на одно очко «Аль-Шабаб», сыграв при этом на один матч больше. В следующем поединке клуб из Эр-Рияда сыграет с «Аль-Таи» 5 января.

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