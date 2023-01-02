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Алле вернулся к тренировкам с «Боруссией» Д

Дата публикации: 02-01-2023

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Алле вернулся к тренировкам в клубе. Футболист выложил фото и видео своих занятий в спортивном зале.

Напомним, во время обследования у 28-летнего исполнителя футболиста обнаружили злокачественную опухоль яичка. Алле уже успешно перенес два хирургических вмешательства и прошел курс химиотерапии.

«Боруссия» подписала Алле в июле 2022 года, заключив с представителем сборной Кот-д’Ивуара контракт до 30 июня 2026 года. На этой сделке бывший клуб форварда «Аякс» заработал 31 млн евро.

В турнирной таблице Бундеслиги «шмели» идут на 6-й позиции. В следующем матче чемпионата Германии «Боруссия» примет «Аугсбург» 22 января.

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