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Тедеско может стать главным тренером «Аталанты»

Дата публикации: 02-01-2023

«Аталанта» рассматривает возможность увольнения главного тренера Джан Пьеро Гасперини. Возможным сменщиком в клубе рассматривают бывшего наставника «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско. Об этом утверждает «Tuttomercatoweb».

Контракт Гасперини с бергамасками рассчитан до лета 2024 года. В клубе всячески отрицают возможное увольнение специалиста, однако непопадание «оробичей» в еврокубки на следующий сезон, может повлиять на решение совета директоров. Напомним, с октября 2019-го по май 2021 года Тедеско работал с московским «Спартаком».

«Аталанта» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Серии А, проиграв три последних матча. Подопечные Гасперини возобновят сезон уже 4 января поединком со «Специей».

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