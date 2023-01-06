Остров сокровищ: самые большие выигрыши игроков 1xBet в 2022 году

Дата публикации: 06-01-2023

К 26 годам вратарь Андрис Нопперт сыграл лишь несколько десятков официальных матчей в профессиональных командах. Неудачи в “Фодже” из итальянской Серии Б и голландском “Дордрехте” почти уничтожили его карьеру — кипер оставался без клуба с июня 2020-го по июль 2021-го. Любимая жена уговаривала его бросить футбол и пойти на службу в полицию. Однако уже через полтора года Андрис стал основным вратарем сборной Нидерландов на чемпионате мира в Катаре.

Вера в свои силы не гарантирует титул чемпиона, но точно повысит шансы на успех. А еще нужна капелька удачи — об этом свидетельствует и случай Нопперта, и несколько потрясающих историй успеха игроков 1xBet в уходящем году.

Акин, сумма выигрыша - $1 200 000

В конце весны большинство футбольных турниров в странах Европы выходят на финишную прямую. Сила команд, их статистика и задачи на сезон хорошо известны. Эта информация очень помогает игрокам, однако понимания футбола недостаточно для того, чтобы сделать большое количество верных прогнозов. А выиграть два раза за короткий срок на ставках типа “система” (каждая из них состоит из 14 событий) — это невероятный успех!

К счастью, с 1xBet фантастика становится реальностью — игроку по имени Акин удалось сделать такие ставки. Поставив около $1000, счастливчик выиграл более 1 200 000 долларов! Получив деньги, скромняга Акин сказал, что наконец-то сможет подобрать достойную машину для жены.

Аксель, сумма выигрыша - $350 000

Летом игрок из Латинской Америки по имени Аксель стал богаче почти на 350 тысяч долларов. Как и Акин, он “выстрелил дуплетом”, только с помощью ставок типа “экспресс”. В первом было 9 событий, во втором — 10. Коэффициенты в первом “экспрессе” Акселя составляли от 1,244 до 2,444, а во втором — от 1,29 до 2,44. Игрок поставил на них $1000 и $700 соответственно — и был сполна вознагражден.

Ахмед, сумма выигрыша - $125 000

Еще один яркий пример того, как можно сорвать большой куш, сделав точный прогноз на 1xBet — история болельщика Ахмеда, которому повезло в ноябре. В своем прогнозе он собрал 24 матча из 16 разных лиг — и этот “экспресс” тоже прибыл в пункт назначения! Таким образом, широкая линия 1xBet дала Ахмеду возможность подобрать интересующие его варианты.

Итоговый коэффициент получился исключительно высоким и принес игроку $125 000 при ставке $150. Ахмед сказал, что у него нет большого опыта в ставках и ему просто повезло — как может повезти любому человеку, который любит спорт, готов проверить свою удачливость и зарегистрирован на 1xBet.

Не стоит ждать, чтобы почувствовать себя чемпионом — регистрируйтесь на 1xBet и побеждайте в любое удобное время. Возможно, в следующем году такой текст напишут о вас!