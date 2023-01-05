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Азар может продолжить карьеру в Турции

Дата публикации: 05-01-2023

Следующим клубом Эдена Азара может стать «Фенербахче», пишет «Fichajes».

Турецкая команда намерена оформить аренду вингера «Реала» до конца зимнего трансферного окна. Клуб согласен выплачивать 31-летнему бельгийцу большую часть зарплаты.

«Сливочные» готовы отпустить Эдена, но переход будет зависеть от решения самого игрока.

За мадридцев Азар играет с лета 2019 года, но реализовать себя в испанском гранде он так и не смог. Набрать форму бельгийцу мешали регулярные травмы. В сезоне 2022/2023 в активе вингера всего 7 встреч за «галактикос», в которых он отметился 1 голом и 1 результативным пасом. Его трудовой договор с «Реалом» истекает в 2024 году.

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