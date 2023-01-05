Блинд стал игроком «Баварии»

Дата публикации: 05-01-2023

Бавария официально объявила о подписании защитника сборной Нидерландов Дэйли Блинда.



32-летний футболист перешел в стан мюнхенцев на правах свободного агента после своего ухода из «Аякса». Соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23.



Ранее Блинд разорвал контракт с амстердамским клубом, несмотря на то, что «красно-белые» хотели сохранить защитника. Дэйли играл в основе на протяжение сезона и показывал высокий уровень. На его счету 19 матчей во всех турнирах с 2 ассистами. Также фулбек отметился голом и ассистом в составе национальной сборной на ЧМ-2022.



«Бавария» выиграла десять своих последних матчей во всех турнирах и лидирует в Бундеслиге. В следующем поединке чемпионата Германии мюнхенцы сыграют с «Лейпцигом» 20 января.