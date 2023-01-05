Куртуа признан лучшим вратарем 2022 года по версии IFFHS

Дата публикации: 05-01-2023

Игрок сборной Бельгии Тибо Куртуа, который на клубном уровне представляет мадридский «Реал», признан лучшим голкипером 2022 года по версии IFFHS.



В ходе голосования Тибо набрал 125 голосов. Бельгиец обошел героев прошедшего чемпионата мира – Эмилиано Мартинеса (сборная Аргентины, 120 голосов) и Яссина Буну (сборная Марокко, 55 баллов).



30-летний Куртуа в текущем сезоне провел 16 матчей за «сливочных» во всех соревнованиях, пропустив 16 голов. В четырех встречах Тибо отстоял на «ноль». Отметим, что на мировом первенстве в Катаре кипер провел все три матча в квартете F, пропустив два гола.



«Реал» идет на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. Команда Карло Анчелотти также продолжает выступления в Кубке Испании и плей-офф Лиги чемпионов.