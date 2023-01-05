Роналду не могут зарегистрировать в «Аль-Насре». В клубе лимит на легионеров

Дата публикации: 05-01-2023

Дебют Криштиану Роналду откладывается на неопределенный срок. Помимо действующей двухматчевой дисквалификации, португалец не вписывается в лимит на легионеров в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает «RMC Sport».



«Аль-Наср» пока не зарегистрировал своего звездного новичка, так как ему просто нет места в клубе. Отмечается, что идут переговоры о трансферах «на выход» для иностранцев, на которых в клубе не рассчитывают.



В каждой команде саудовской Про-лиги может быть максимум восемь легионеров. Роналду сейчас 9-й.



Среди легионеров «Аль-Насра» есть довольно известные футболисты, которые в свое время выступали в Европе: Венсан Абубакар, Давид Оспина, Талиска, Альваро Гонсалес, а также Луис Густаво.