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Роналду не могут зарегистрировать в «Аль-Насре». В клубе лимит на легионеров

Дата публикации: 05-01-2023

Дебют Криштиану Роналду откладывается на неопределенный срок. Помимо действующей двухматчевой дисквалификации, португалец не вписывается в лимит на легионеров в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает «RMC Sport».

«Аль-Наср» пока не зарегистрировал своего звездного новичка, так как ему просто нет места в клубе. Отмечается, что идут переговоры о трансферах «на выход» для иностранцев, на которых в клубе не рассчитывают.

В каждой команде саудовской Про-лиги может быть максимум восемь легионеров. Роналду сейчас 9-й.

Среди легионеров «Аль-Насра» есть довольно известные футболисты, которые в свое время выступали в Европе: Венсан Абубакар, Давид Оспина, Талиска, Альваро Гонсалес, а также Луис Густаво.

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