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Японец из «Брайтона». «Арсенал» начал присматривать альтернативу Мудрику

Дата публикации: 05-01-2023

Лондонский «Арсенал» начал рассматривать альтернативные варианты на случай неудачной попытки подписать вингера «Шахтера» Михаила Мудрика.

Как пишет «Football London», «канониры» не готовы платить за игрока 100 000 000 евро, которые просит донецкий клуб. А учитывая тот факт, что в борьбу за украинца готов вступить еще и «Челси», «Арсенал» начал рассматривать другого исполнителя.

Возможной альтернативой Мудрику является японский вингер «Брайтона» Каору Митома, который подходит под игровой стиль Микеля Артеты.

Японец долгое время был в «Брайтоне» запасным, однако после прихода Роберто Де Дзерби получил свой шанс, которым сполна и воспользовался – в последних пяти матчах АПЛ он забил три гола и отдал ассист.

«Transfermarkt» оценивает Митому в 8,5 млн евро, а его контракт с «чайками» истекает в июне 2025 года.

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