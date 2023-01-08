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Гасперини подтвердил, что Малиновский близок к переходу в «Марсель»

Дата публикации: 08-01-2023

Джан Пьеро Гасперини не стал скрывать, что карьера Руслана Малиновского может продолжиться в «Марселе».

«Руслан и «Марсель» ведут переговоры. Мне неизвестно, когда сделка может быть закрыта. Для «Аталанты» Малиновский был важнейшей составляющей, в этом сезоне он провел множество встреч, но Адемоле Лукману удалось его заменить. Если Руслан уйдет из клуба, то никого на его место мы покупать не будем», - публикует заявление наставника «Аталанты» издание «Football Italia».

Отмечается, что на Малиновского также претендовал «Тоттенхэм», но «Марсель» выиграл борьбу за полузащитника.

В сезоне 2022/2023 на счету 29-летнего футболиста 19 встреч за «Аталанту» (2 забитых мяча, 2 ассиста).

Рыночная стоимость украинца равняется 18 млн евро («Transfermarkt»).

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