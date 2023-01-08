Джеко и Мурики интересны «Реалу». Клубу нужен форвард в январе

Дата публикации: 08-01-2023

«Реал» прорабатывает вопрос с усилением линии нападения.



Мадридцы озабочены регулярными травмами Карима Бензема и намерены найти сменщика для француза в январе. В клубе рассматривают кандидатуры Эдина Джеко из «Интера» и Ведата Мурики, выступающего за «Мальорку». Информацией поделился ресурс «Calciomercato».



Джеко в текущем сезоне отметился 10 забитыми мячами и 4 голевыми пасами в 24 играх за «Интер». Его контракт с миланцами рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt.de оценивает боснийца в 4 млн евро.



Мурики с начала сезона провел за «Мальорку» 16 встреч, в которых отличился 10 раз и сделал 2 результативных паса. Форвард связан с испанской командой трудовыми отношениями до июня 2027 года. Его рыночная стоимость равняется 10 000 000 евро.