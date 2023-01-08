«Бавария» предлагает менее 5 млн евро за Зоммера, «Боруссия» требует восемь

Дата публикации: 08-01-2023

По данным Sport1.de, «Баварии» пока не удалось согласовать с менхенгладбахской «Боруссией» переход Яна Зоммера.



Мюнхенцы готовы заплатить за голкипера немногим менее 5 000 000 евро. В «Боруссии» надеются выручить с продажи своего игрока не меньше 8 млн евро. Полученные средства в Менхенгладбахе хотят потратить на покупку Йонаса Омлина, принадлежащего «Монпелье». Однако «Бавария» улучшать предложение пока не намерена.



При этом именно Зоммер остается приоритетом для мюнхенцев, сообщает Флориан Плеттенберг. Сам вратарь уже общался с Райнером Бонхофом, занимающим должность вице-президента «Боруссии». Швейцарец заявил, что хотел бы оказаться в «Баварии» этой зимой.



Контракт Зоммера с «черно-бело-зелеными» истекает летом 2023 года.