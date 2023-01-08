21:12 ()
Свернуть список

Гвардиола отказался от работы со сборной Бразилии

Дата публикации: 08-01-2023

Хосепа Гвардиолы не будет в бразильской сборной. Испанец отказался от данного варианта продолжения карьеры.

После провального выступления на катарском ЧМ Тите покинул пост главного тренера «селесао», а футбольная Федерация страны начала поиски нового наставника, выразив готовность пригласить на место рулевого иностранного специалиста, чего не было с 1944 года.

Как пишет «Daily Mirror», предложение возглавить сборную Хосепу Гвардиоле через его брата Пере передал Роналдо. Испанец ответил, что у него еще есть незавершенные дела в «Ман Сити», трудовые отношения с которым 51-летний специалист пролонгировал всего 2 месяца назад, и отклонил предложение.

Ранее от должности тренера сборной Бразилии отказался Карло Анчелотти, возглавляющий «Реал».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close