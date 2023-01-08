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«Арсенал» готов арендовать Феликса за 5 млн фунтов с правом выкупа не дороже 70 млн фунтов

Дата публикации: 08-01-2023

«Арсенал» обсудил с «Атлетико» условия аренды Жоау Феликса. Подробности переговоров опубликовало издание «Daily Mail».

Источник уточнил, что «пушкари» пытались договориться о снижении размера арендной платы за форварда. Ранее сообщалось, что за аренду Феликса до конца сезона «матрасники» хотят получить порядка 20 млн евро. Лондонцев подобный расклад не устраивает, поскольку, помимо португальца они хотят заполучить Михаила Мудрика из «Шахтера».

В «Арсенале» планируют арендовать Феликса за сумму в 5 млн фунтов (порядка 5,6 млн евро), включив в договор опцию выкупа за сумму менее 70 млн фунтов (около € 80 млн). Об этом рассказал журналист Бен Джейкобс.

В нынешнем сезоне в активе 23-летнего португальца 5 голов и 3 ассиста в 19 играх за «Атлетико».

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