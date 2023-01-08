«Тоттенхэм» нашел замену для Льориса

Дата публикации: 08-01-2023

«The Telegraph» информирует, что «Тоттенхэм» проявляет интерес к голкиперу «Брентфорда». Речь идет о Давиде Райе. В 27-летнем испанце «шпоры» видят долгосрочную замену Уго Льорису, которому недавно исполнилось 36 лет.



Райя начинал заниматься футболом в структуре испанского клуба «Корнелья», но уже в юном возрасте перебрался в «Блэкберн». Именно в Англии стартовала профессиональная карьера голкипера. «Брентфорд» выкупил права на вратаря в 2019 году, заплатив за него 3,35 млн евро.



В текущем сезоне Райя провел за английскую команду 19 встреч (5 «сухих» матчей). Контракт игрока с «Брентфордом» рассчитан до середины 2024 года. Ценник на него составляет 22 000 00 евро («Transfermarkt»).



В активе Райи 2 игры за испанскую сборную.