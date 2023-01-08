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«Барселона» заинтересована в трансфере Павара летом

Дата публикации: 08-01-2023

«Барселона» заинтересована в трансфере защитника «Баварии» Бенжамена Павара в летнее трансферное окно.

По словам инсайдера Фабрицио Романо, именно каталонский клуб является одним из главных претендентов на француза.

Контракт игрока сборной Франции с мюнхенцами заканчивается летом 2024 года. Ранее сообщалось, что представители Павара уже ведут поиск новой команды. В частности, агенты футболиста контактировали с «сине-гранатовыми».

В текущем сезоне на счету защитника – 21 матч за «красных» во всех турнирах. В них 26-летний француз забил четыре гола.

«Transfermarkt» оценивает Павара в 35 000 000 евро. Контракт 26-летнего исполнителя с командой Юлиана Нагельсмана истекает в 2024 году.

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