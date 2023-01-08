Владельцы «ПСЖ» хотят начать инвестировать в «Тоттенхэм»

Дата публикации: 08-01-2023

Владельцы французского «Пари Сен-Жермен», которыми является катарская компания «Qatar Sports Investments», активно ищут еще один футбольный клуб в Европе, куда можно было бы инвестировать.



Приоритетным вариантом шейхов является лондонский «Тоттенхэм», об этом в своем Twitter-аккаунте сообщает журналист Бен Джейкобс.



Согласно источнику, генеральный директор «QSI», Нассер Аль-Хелайфи, который по совместительству является президентом «ПСЖ», провел встречу с главой правления лондонского клуба Дэниелем Леви.



Встреча носила исключительно ознакомительный характер. Катарская компания на данном этапе присматривается к командам, в которые потенциально хочет вкладывать свои деньги. Ожидается, что решение будет принято уже в этом году.



Стоит отметить, что «QSI» уже владеет 23% акций португальской «Браги», но хочет стать миноритарным акционером по меньшей мере еще одного клуба в Европе. Южная Америка тоже является приоритетным регионом.